В Киеве еще 73 человека заболели COVID-19. Свежие данные по районам

В Киеве за последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 73 жителей города и былы зафиксирована еще одна смерть

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Всего по состоянию на 21 июня в столице подтверждено 4325 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко.

Отмечается, что с начала пандемии от осложнений коронавируса умерли 98 киевлян.

Среди новых больных: 41 женщина в возрасте от 21 до 85 лет, 28 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет, три 3 девочки, которым 1, 4 и 11 лет, и 9-летний мальчик.

Карта распространения COVID-19 по районам Киева (Telegram канал Виталия Кличко)

Известно, что среди заболевших есть и трое медиков. В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов, другие больные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

В то же время больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе – 15, в Святошинском и Днепровском – 12, в Печерском – 10 случаев.

Данные по заболеваемости коронавирусом в Киеве (Telegram канал Виталия Кличко)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине девять областей и Киев не готовы к следующему этапу ослабления карантинных мероприятий.