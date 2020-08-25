В Киеве – еще 130 случаев коронавируса. Статистика на 25 августа

В Киеве по состоянию на утро 25 августа зафиксировали 12153 случая COVID-19. За минувшие сутки заболевания обнаружили у 130 жителей столицы.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram.

"У 130 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Два человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 172 киевлян. На сегодня в столице уже 12153 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет, 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, а также две девочки шести и 14 лет, шесть мальчиков от восьми до 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 23 пациентов.

"Выздоровели за сутки 27 больных. В общем коронавирус преодолели 3853 киевлянина", – отметил мэр столицы.

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