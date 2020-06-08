В Киеве электричка возобновила работу: маршрут и график
В понедельник, 8 июня, в Киеве частично возобновили движение городских электропоездов.
Как сообщает пресс-служба "Киевпастранса", электрички будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям.
"Движение восстанавливается в направлениях "Станция Троещина – станция Троещина-2 – станция Почайна" и в обратном "Станция Почайна – станция Троещина-2 – станция Троещина", – говорится в сообщении.
Отмечается, что о восстановлении кольцевого движения городской электрички будет сообщено дополнительно.
Ранее в столице перенесли начало восстановления движения городской электрички.
Напомним, что "Укрзалізниця" с 1 июня начала возобновлять движение электричек в десяти областях Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что в Киеве будет запущен единый электронный билет для метро и железной дороги.