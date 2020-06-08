В Киеве электричка возобновила работу: маршрут и график

Тимур Григоренко Жизнь столицы 13:02, 8.06.2020 Обновлено: 13:03, 8.06.2020

В понедельник, 8 июня, в Киеве частично возобновили движение городских электропоездов.

Как сообщает пресс-служба "Киевпастранса", электрички будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям.

"Движение восстанавливается в направлениях "Станция Троещина – станция Троещина-2 – станция Почайна" и в обратном "Станция Почайна – станция Троещина-2 – станция Троещина", – говорится в сообщении.

Киевская электричка
LiveJournal

Отмечается, что о восстановлении кольцевого движения городской электрички будет сообщено дополнительно.

Скриншот
Скриншот

Ранее в столице перенесли начало восстановления движения городской электрички.

Напомним, что "Укрзалізниця" с 1 июня начала возобновлять движение электричек в десяти областях Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что в Киеве будет запущен единый электронный билет для метро и железной дороги.

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