В Киеве электричка возобновила работу: маршрут и график

В понедельник, 8 июня, в Киеве частично возобновили движение городских электропоездов.

Как сообщает пресс-служба "Киевпастранса", электрички будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям.

"Движение восстанавливается в направлениях "Станция Троещина – станция Троещина-2 – станция Почайна" и в обратном "Станция Почайна – станция Троещина-2 – станция Троещина", – говорится в сообщении.

Киевская электричка LiveJournal

Отмечается, что о восстановлении кольцевого движения городской электрички будет сообщено дополнительно.

Скриншот

Скриншот

Ранее в столице перенесли начало восстановления движения городской электрички.

Напомним, что "Укрзалізниця" с 1 июня начала возобновлять движение электричек в десяти областях Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что в Киеве будет запущен единый электронный билет для метро и железной дороги.