В Киеве дым от горящего автопарка затянул район. Видео и фото
В Киеве в Голосеевском районе возник пожар на территории автопарка.
Об этом сообщил Telegram-канал Київ Оперативний. С огнем борются пожарные.
"Еще один пожар охватил автопарк, на Васильковской, 22. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Информация о причинах пожара и пострадавших устанавливается", – сказано в сообщении.
В соцсестях пользователи рассказывают, что видели большие клубы черного дыма в районе улицы Васильковской.
Официальной информации о причинах возгорания пока нет.
Как писал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева в пятницу, 3 сентября, произошел пожар в 25-этажном жилом доме. Пожарным удалось спасти владельца квартиры.