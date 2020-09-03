В Киеве дым от горящего автопарка затянул район. Видео и фото

Борис Бондарь Жизнь столицы 19:38, 3.09.2020 Обновлено: 19:52, 3.09.2020

В Киеве в Голосеевском районе возник пожар на территории автопарка.

Об этом сообщил Telegram-канал Київ Оперативний. С огнем борются пожарные.

"Еще один пожар охватил автопарк, на Васильковской, 22. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Информация о причинах пожара и пострадавших устанавливается", – сказано в сообщении.

В соцсестях пользователи рассказывают, что видели большие клубы черного дыма в районе улицы Васильковской.

Официальной информации о причинах возгорания пока нет.

Клубы дыма над Голосеевским районом.
Facebook Максима Блудова
В Киеве загорелся автопарк.
Telegram-канал Київ оперативний
Пожар произошел в Киеве на Васильковской, 22.
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Как писал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева в пятницу, 3 сентября, произошел пожар в 25-этажном жилом доме. Пожарным удалось спасти владельца квартиры.

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