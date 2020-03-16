В Киеве – два первых случая коронавируса

В Киеве в понедельник, 16 марта, были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Информацию подтвердил Минздрав Украины на странице в Facebook. Пациенты изолированы, им проводиться симптоматическое лечение.
Один из инфицированных недавно вернулся из Франции.
Коронавирус в Киеве. Иллюстрация
Таким образом, в Украине уже 7 подтвержденных случаев COVID-19 (одна пациентка скончалась).
Карта распространения COVID-2019 в мире:
Как писал OBOZREVATEL:
В связи с угрозой распространения короновируса жесткий карантин в Украине уже введен в ряде областей и городов. Он предусматривает ряд серьезных ограничений в сфере услуг и торговли.
16 марта Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинцам и рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом, которые он поручил ввести Кабинету министров.
Ранее было известно о 5 случаях COVID-19 – в Черновицкой (4) и Житомирской (1) областях.
Последняя пациентка из Радомышля – 71-летняя женщина, которая накануне вернулась из Польши, – умерла 13 марта.
При этом реальное количество случаев заражения коронавирусом в Украине может значительно превышать официальную статистику. Согласно подсчетам ученых, один летальный случай – это порядка 400 человек, которые могут быть инфицированы.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.