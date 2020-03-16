В Киеве – два первых случая коронавируса

В Киеве в понедельник, 16 марта, были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.

Информацию подтвердил Минздрав Украины на странице в Facebook. Пациенты изолированы, им проводиться симптоматическое лечение.

Один из инфицированных недавно вернулся из Франции.

Таким образом, в Украине уже 7 подтвержденных случаев COVID-19 (одна пациентка скончалась).

Карта распространения COVID-2019 в мире:

Как писал OBOZREVATEL:

В связи с угрозой распространения короновируса жесткий карантин в Украине уже введен в ряде областей и городов. Он предусматривает ряд серьезных ограничений в сфере услуг и торговли.

16 марта Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинцам и рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом, которые он поручил ввести Кабинету министров.

Ранее было известно о 5 случаях COVID-19 – в Черновицкой (4) и Житомирской (1) областях.

Последняя пациентка из Радомышля – 71-летняя женщина, которая накануне вернулась из Польши, – умерла 13 марта.