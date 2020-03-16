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16 марта • обновлено в 22:29
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/ Жизнь столицы

В Киеве – два первых случая коронавируса

68т
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В Киеве в понедельник, 16 марта, были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.

Информацию подтвердил Минздрав Украины на странице в Facebook. Пациенты изолированы, им проводиться симптоматическое лечение.

Один из инфицированных недавно вернулся из Франции.

Коронавирус в Киеве. Иллюстрация

Коронавирус в Киеве. Иллюстрация

Таким образом, в Украине уже 7 подтвержденных случаев COVID-19 (одна пациентка скончалась).

Карта распространения COVID-2019 в мире:

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус Карантин в Украине Здоровье
Место
Украина Киев
Теги
Министерство здравоохранения болезнь инфекция
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Питон Каа
Питон Каа
Их еще не забили камнями? Странно, рагули обычно не церемонятся с выбором...
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