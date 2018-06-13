УкрEngРус
Регистрация
LadyCity

В Киеве должникам за воду начали отключать услуги

957Читать новость на украинском

В Киеве сотрудники "Киевводоканала" отключили от канализационной системы квартиру неплательщика.

Сумма задолженности за водоснабжение составила 4 000 гривен, написали в группе "Киевводоканал" в Facebook.

"Сегодня утро прошло на чердаке одного из домов Троещины (жилмассив в Деснянском районе столицы. ― Ред.). Отключали от канализационной системы должника", ― сообщили в посте.

Facebook "Киевводоканал"

Новости
Счета за коммуналку в Украине: как изменятся тарифы на воду

Facebook "Киевводоканал"

Напомним, что ранее компания предупреждала о том, что будет отключать воду за неуплату. Однако представители "Киеводоканала" сообщали, что в первую очередь начнут с крупных должников.

Пост пресс-службы вызвал отклик в комментариях: пользователи начали негодовать из-за такого решения компании.

"И теперь этот должник будет с*ать на голову своим соседям", ― написала Людмила Мохонко.

"Ну, если соседям это нравится. Они же не обращают на него внимание, хотя знают, что у него есть долги. Списки висят", ― ответили на комментарий от имени страницы "Киевводоканала".

Facebook "Киевводоканал"

Были также и те, кто поддержал отключение.

"Наконец-то. Могу написать пару адресов злостных неплательщиков", ― прокомментировал Павел Вороницкий.

Facebook "Киевводоканал"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве из кранов потечет непригодная для использования вода.

Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Петров Игорь
Петров Игорь
Майдан работает! При проклятом Януковиче, который всё украл, этот человек безнаказанно бы гадил на своём унитазе, имея долги. А может быть даже долгов бы не имел. А теперь пусть помучается, совок и сепар, раз не платит.
Ответить
0
0

Наши блоги