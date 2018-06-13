В Киеве должникам за воду начали отключать услуги

В Киеве сотрудники "Киевводоканала" отключили от канализационной системы квартиру неплательщика.

Сумма задолженности за водоснабжение составила 4 000 гривен, написали в группе "Киевводоканал" в Facebook.

"Сегодня утро прошло на чердаке одного из домов Троещины (жилмассив в Деснянском районе столицы. ― Ред.). Отключали от канализационной системы должника", ― сообщили в посте.

Facebook "Киевводоканал"

Facebook "Киевводоканал"

Напомним, что ранее компания предупреждала о том, что будет отключать воду за неуплату. Однако представители "Киеводоканала" сообщали, что в первую очередь начнут с крупных должников.

Пост пресс-службы вызвал отклик в комментариях: пользователи начали негодовать из-за такого решения компании.

"И теперь этот должник будет с*ать на голову своим соседям", ― написала Людмила Мохонко.

"Ну, если соседям это нравится. Они же не обращают на него внимание, хотя знают, что у него есть долги. Списки висят", ― ответили на комментарий от имени страницы "Киевводоканала".

Facebook "Киевводоканал"

Были также и те, кто поддержал отключение.

"Наконец-то. Могу написать пару адресов злостных неплательщиков", ― прокомментировал Павел Вороницкий.

Facebook "Киевводоканал"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве из кранов потечет непригодная для использования вода.