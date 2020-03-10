Киев до конца недели, с 11 по 15 марта, ожидает сильный ветер, дождь, а также постепенное снижение температуры.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. В основном ветер будет в пределах 7-12 м/с, реже – 5-10 м/с.

В среду ночью, 11 марта, будет облачно, температура ожидается в пределах +3...+5 градусов. Днем пойдет дождь, будет +9...+11 градусов.

Погода в Киеве. Иллюстрация

В ночь четверга, 12 марта, будет идти дождь, температура будет примерно +4...+6. Уже днем осадки не предусматриваются – из-за туч иногда даже будет выходить солнце, температура будет в пределах +13...+15 градусов.

Все сутки пятницы, 13 марта, будет идти дождь. Ночью ожидается +6...+8 градусов, днем – около +10...+12.

В субботу, 14 марта, также ожидаются осадки. Ночная температура предполагается в пределах +2...+4, а дневная +6...+8. В воскресенье, 15 марта, будет сухо, но довольно холодно. Ночью предполагается 0...-2 градуса, а днем – только +3...+5.

Погода в Киеве Скирншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киев в марте придет настоящая весна – потеплеет, вместо снега пойдет разве что дождь, чаще будет солнечная погода.

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