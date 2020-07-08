В Киеве до конца карантина обучение в школах будет дистанционным, – Кличко

В Киеве до конца карантина обучение в школах будет дистанционным.

Однако город работает над тем, чтобы 1 сентября за благоприятной эпидситуации восстановить процесс в обычном режиме. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 8 июля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Планом выхода из карантина, который разработало правительство, возобновление учебного процесса в обычном режиме возможно на четвертом этапе выхода из карантина, к которому, к сожалению, большинство регионов страны не готово из-за высокого уровня заболеваемости. Поэтому, смотря на рекомендации правительства, могу сказать одно: до конца карантина обучение будет дистанционным", – подчеркнул Кличко.

По его словам, поэтому Департамент образования КГГА предоставил рекомендации учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения. Так каждая школа будет иметь возможность адаптировать программу к техническим возможностям учеников и учителей.

"Но город делает все, чтобы 1 сентября за благоприятной эпидемиологической ситуации начать учебный процесс в школах. Хочу отметить, что мы уже выделили почти 4 миллиарда гривен на подготовку учебных заведений. Больше всего средств – около двух миллиардов – направили на ремонты в учреждениях образования и на общегородские программы", – отметил мэр Киева и добавил, что в этом году в столице откроют семь обновленных учебных заведений.

Он также сообщил, что 1 июля в школах Киева завершился прием документов в первые классы, а почти 99% семей уже определились с местом обучения ребенка. Треть из них воспользовалась гарантированным правом первоочередного зачисления. В то же время после первого этапа зачисления в каждой третьей школе столицы остались свободные места, в общем – более 3 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 8 июля количество зараженных коронавирусом выросло до 5779 человек. За прошедшие сутки было зафиксировано 114 новых случаев COVID-19.