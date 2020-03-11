В Киеве учителям и родителям школьников начали поступать письма о карантине, который ввели из-за распространения коронавируса COVID-2019 во всем мире.
Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. В частности, такое сообщение разослала дирекция средней общеобразовательной школы №8.
"Согласно распоряжению департамента образования и науки города Киева, закрываются учебные заведения с 12 до 27 марта всех типов и форм собственности: от садов до городского университета", – написала дирекция.
В Киеве дирекция школ обратилась к родителям из-за карантина. Иллюстрация
В письмах также говорится о том, что:
Будет организовано дистанционное обучение на этот период.
Продлен усиленный санитарно-гигиенический режим.
Для организации дистанционного обучения будет создано корпоративную почту, будет работать отдельный раздел для информирования на сайте департамента.
К работе с выпускниками 11 классов, которые будут сдавать ВНО, подключится Центр мониторинга.
Учителя продолжат контактировать с детьми и родителями в дистанционном режиме.
Пробные ВНО будут перенесены.
Департамент уже обратился на местное телевидение по поводу выделения эфирных часов для проведения уроков, лекций.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.
Он поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать ежедневное измерение температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ.
Также в Киеве родителям должны были ограничить доступ к школам в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в учебных заведениях.
На станциях метро в Киеве появились плакаты с информацией о коронавирусе COVID-19, в частности, речь на них идет о профилактике, инфицировании и распространении заболевания.
Выяснилось, что людям, которые приехали в Киев из государств, где были зарегистрированы случаи заболевания на коронавирус COVID-19, необходимо позвонить на линию 15-51, сообщить о возвращении и предоставить данные о себе.
В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения коронавируса COVID-2019 в мире.
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