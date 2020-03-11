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11 марта • обновлено в 14:42
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В Киеве дирекция школ обратилась к родителям из-за карантина

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В Киеве учителям и родителям школьников начали поступать письма о карантине, который ввели из-за распространения коронавируса COVID-2019 во всем мире.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. В частности, такое сообщение разослала дирекция средней общеобразовательной школы №8.

"Согласно распоряжению департамента образования и науки города Киева, закрываются учебные заведения с 12 до 27 марта всех типов и форм собственности: от садов до городского университета", – написала дирекция.

В Киеве дирекция школ обратилась к родителям из-за карантина. Иллюстрация

В Киеве дирекция школ обратилась к родителям из-за карантина. Иллюстрация

В письмах также говорится о том, что:

  • Будет организовано дистанционное обучение на этот период.

  • Продлен усиленный санитарно-гигиенический режим.

  • Для организации дистанционного обучения будет создано корпоративную почту, будет работать отдельный раздел для информирования на сайте департамента.

  • К работе с выпускниками 11 классов, которые будут сдавать ВНО, подключится Центр мониторинга.

  • Учителя продолжат контактировать с детьми и родителями в дистанционном режиме.

  • Пробные ВНО будут перенесены.

  • Департамент уже обратился на местное телевидение по поводу выделения эфирных часов для проведения уроков, лекций.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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