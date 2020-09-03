В Киеве дети массово заразились COVID-19: свежая статистика

Алексей Титофф Жизнь столицы 11:09, 3.09.2020 Обновлено: 11:35, 3.09.2020

В Киеве за минувшие сутки, 2 сентября, COVID-19 заболели 280 человек, из которых 26 дети. Всего в столице коронавирус обнаружили у 14 158 человек.

Кроме того, за сутки от коронавируса умерли четыре пациента, а выздоровели – 103, сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

За сутки заболели:

  • 142 женщины в возрасте от 18 до 87 лет;

  • 112 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет;

  • 17 девочек от восьми месяцев до 17 лет и девять мальчиков от двух до 12 лет.

Также в больницы столицы попали 34 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 73, в Соломенском – 35 и в Деснянском – 34 случая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве за сутки в два раза выросло число больных COVID-19.

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