В Киеве День памяти и примирения (8 мая) и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая) не будут отмечать в связи с карантином, введенным из-за распространения коронавируса COVID-19.

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Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 5 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале. Он подчеркнул, что в этом году исполняется 75 лет со дня победы над нацизмом во Второй мировой войне (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В связи с ограничениями массовых мероприятий во время праздников в столице не будут проводить. Я понимаю, что многие люди в этот день поздравляли ветеранов, несли цветы к памятникам, ходили на кладбища к могилам родных, посещали музеи. Но в этом году формат, к сожалению, будет другим. Также можно поздравить ветеранов, позвонив им, вспомнить своих близких и поделиться их историями в социальных сетях", – подчеркнул Кличко.

В Киеве День памяти и День победы не будут отмечать из-за пандемии COVID-19. Иллюстрация

Он призвал жителей Киева, в семьях которых есть ветераны или просто пожилые люди, сделать все возможное, чтобы уберечь их от риска инфицирования COVID-19.

"Я подписал распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи по случаю Дня памяти и примирения, Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Выплаты уже начались. Их получат более 78 тысяч ветеранов второй мировой, участники Антитеррористической операции, воины-интернационалисты, участники революции Достоинства и другие отдельные категории граждан", – добавил глава Киева.

Он также обратился к тем людям, которые планируют политические акции и провокации, с призывом не использовать эти дни для дестабилизации ситуации и собственного пиара.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 4 мая было зафиксировано 2388 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 1535, а на территории области – до 853.

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