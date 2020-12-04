В Киеве делают самое большое количество тестов на COVID-19 в Украине, – Кличко

В Киеве делает самое большое количество тестирований на COVID-19 в Украине – 430 тестов на 100 тысяч жителей.

Об этом во время брифинга в пятницу, 4 декабря, сообщил глава столицы Виталий Кличко.

"С начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовали более 255 тысяч образцов биоматериала методом ПЦР. А на выявление антител – ИФА-тестов - сделали почти 86 тысяч", – отметил киевский мэр.

Кличко добавил, что тесты ПЦР и ИФА также делают в частных клиниках и лабораториях. При этом в городе функционируют мобильные бригады медиков, которые забирают образцы материала для исследования у пациентов дома.

"С начала работы они отобрали почти 155 тысяч образцов биоматериала для ПЦР-тестов", – акцентировал он.

Отметим, что в Киеве 4 декабря зафиксировали 1 374 новых случая инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии подтвердили болезнь в 76 750 киевлян.

Ранее сообщалось, что за время пандемии в Киеве коронавирусом заболели 3 072 медика, шестеро умерли.

Как писал OBOZREVATEL, если в Украине введут локдаун, в Киеве, скорее всего, закроют школы и детские садики, а также ограничат работу метро.