В Киеве COVID-19 заразилось рекордное количество человек: статистика 27 ноября

По состоянию на пятницу, 27 ноября, в Киеве зафиксировано наибольшее количество новых зараженных коронавирусом (COVID-19) за сутки – 1520 человек.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Всего в столице зарегистрировано 65 539 случаев инфицирования, а в области – 35 235 случаев.

За сутки в столице от болезни умерло 26 пациентов (всего 1253), а выздоровели – 375 (22 317). На Киевщине заразилось 994 человека (35 235), летальных случаев – 15 (667), выздоровели – 243 (12 096).

Отметим, что больше всего за 26 ноября больных обнаружили в Днепропетровской области – 1773. Также зафиксировано много новых случаев в Запорожской (1003) и Одесской (966) областях.

Отметим, что 25 ноября в Киеве коронавирусом заразились 1399 человек, а днем ранее, 24 ноября, был установлен прежний суточный рекорд по количеству новых инфицированных – 1422.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 27 ноября, в Украине официально подтверждены 693 407 случаев коронавирусной инфекции. Из них 16 218 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.