В Киеве COVID-19 заболели почти 600 школьников и 450 педагогов

В Киеве на карантин из-за COVID-19 закрыли уже восемь школ. Днем ранее были закрыты только пять школ. Всего больных коронавирусом школьников – 579 и 449 педагогов.

Об этом на брифинге в пятницу, 16 октября, сообщил киевский глава Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Ситуация с заболеваемостью в учебных заведениях города, к сожалению, ухудшается. На сегодня в Киеве закрыты на карантин уже 8 школ – из-за случаев заболевания среди учителей. Три школы – в Печерском районе, три – в Оболонском, и по одной – в Подольском и Дарницком районах", – отметил он.

Всего на дистанционном обучении находятся 598 класса в 182-х школах.

"В детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыли 86 групп в 75 садах. Три сада закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах столицы – более 55%", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшее время школы в Украине, вероятно, переведут на онлайн-обучение.