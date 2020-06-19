В  Киеве COVID-19 нашли еще в семи школах

В Киеве выявили новые случаи заболевания коронавирусом среди учителей столичных школ.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Отмечу, что появляются новые случаи заболевания коронавирусом и среди педагогов. В частности, за последнюю неделю по одному случаю обнаружили в школах №270, №212, №282 и в лицее №51. А также в школе № 235, и новый случай в школе №197. Там везде заболели учителя. В школе №308 коронавирусум заболел завуч. Там всех работников, – поскольку много было контактных, – отправили на самоизоляцию", – сообщил Кличко.

Мэр также отметил, что отмена обязательного ВНО стала взвешенным решением в нынешней эпидемиологической ситуации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки (18 июня) коронавирусом в Киеве заболели 92 человека. Всего в столице подтвердили 4176 случаев инфицирования.