В Киеве COVID-19 начал отступать: Кличко озвучил статистику

В Киеве по состоянию на 6 июля количество зараженных коронавирусом выросло до 5602 человек. За минувшие сутки в столице обнаружили 59 новых случаев COVID-19.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Примечательно, что еще 5 июля сообщалось о 78 случаях заболевания за сутки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"За прошедшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 59 человек. Среди них – четверо медиков. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 116 жителей нашего города. На сегодня в столице уже 5602 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 28 женщин в возрасте от 19 до 73 лет, 28 мужчин в возрасте от 18 до 77 лет, а также четырехлетняя девочка, два мальчика в возрасте три месяца и шесть лет.

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