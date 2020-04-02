В Киеве умер первый человек от коронавируса: всего 161 случай

В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса COVID-19. Данные были обнародованы в 12:00 2 апреля.

В общем в городе подтверждено 161 случай заражения, 12 человек вылечилось. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала КГГА на своем Youtubе-канале.

"За прошедшие сутки в Киеве зарегистрировано еще 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Количество киевлян с подтвержденным диагнозом – 161 человек. К сожалению, один случай – летальный", – подчеркнул Кличко.

В Киеве умер первый человек от коронавируса. Иллюстрация

Он отметил, что заболело 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет и 10 женщин в возрасте от 36 до 62 лет. Умер 70-летний мужчина.

"Госпитализировано 18 пациентов. Из них четырех – в клиническую больницу № 5, девять человек – в больницу № 7. Еще трех пациентов – в Александровскую больницу, двух – в больницу № 3. Одиннадцать киевлян, которые заболели, лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей", – сказал мэр города.

По его словам, еще 12 человек, большая часть из которых лечилась в Александровской больнице, выздоровели, и их выписали домой.

Статистика распространения коронавируса в Киеве Telagram/Виталий Кличко

"На сегодня – экспресс-тестами в столице протестировано почти 2200 киевлян. Лабораторно обработано 1202 образцов. Еще на исследовании в "Киевском городском лабораторном центре МЗ Украины" – 404 образца. В городе начали тестировать всех пациентов с диагнозом "воспаление легких", – добавил Кличко.

Новые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в таких районах: Голосеевский (+3), Дарницкий (+7), Днепровский (+1), Оболонский (+4), Печерский (+2), Шевченковский (+4), Соломенский (+6), Деснянский (+2).

Статистика распространения коронавируса в Киеве Telagram/Виталий Кличко

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