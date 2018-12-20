В Киеве человек упал в реку с моста: первые подробности ЧП

В Киеве в четверг, 20 декабря, с моста Метро в Днепр упал человек. По предварительным данным, он выжил после падения, а для его спасения отправили катер с водолазами.

Как сообщила в комментарии OBOZREVATEL начальник сектора связей с общественностью, полковник службы гражданской защиты ГУ ГосЧС в Киеве Светлана Водолага, сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в 12:15.

"Неподалеку от станции метро "Днепр" с моста упал человек. На место выехали наши водолазы, будут проводить спасательную операцию", — пояснила она.

Мост Метро Google-карты

По словам очевидцев, человек пытается выплыть к берегу, но находится от него приблизительно в 300 метрах.

Источник OBOZREVATEL на месте событий сообщил, что, по состоянию на 13:00, спасатели продолжают свою операцию.

"Им осталось преодолеть около 20 процентов от расстояния. Они крошат лед. Сам пострадавший почти полностью в воде, над поверхностью только голова", — уточнил собеседник.

Мост Метро Google-карты

Новость дополняется

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре в Киеве молодой парень покончил с собой на глазах у своих знакомых, прыгнув в озеро с ледяной водой. Друзья, ставшие свидетелями инцидента, пытались отговорить его от совершения суицида.