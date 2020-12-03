В Киеве частично перекроют мост Метро

В Киеве на мосту Метро из сегодняшнего дня частично ограничат движение транспорта до 13 декабря. Будут ремонтировать отрезок путепровода от станции метро Днепр до Гидропарка.

Из-за критического состояния перекрытий, на мосту начались противоаварийные работы, сообщили в коммунальном предприятии "Киевавтодор" (чтобы увидеть карту, доскрольте до конца).

''Чтобы уменьшить влияние на трафик, с 08:00 до 14:00 дорожники будут работать в направлении левого берега. А с 14:00 до 17:00 – в направлении правого берега'', – сообщили в Киевавтодоре.

Мост Метро построили в 1965 году. Двухъярусное сооружение предназначено для движения поездов метро и автотранспорта.

Путепровод является первым в мире арочным сооружением с большими пролетами, спроектированными на сухих стыках.

В Киеве частично перекроют движение по мосту Метро на 10 дней Киевавтодор

Ранее на OBOZREVATEL вышел материал, в котором рассказали об основных направлениях развития транспортной системы Киева. За 20 лет планируют построить две новых линии метро и более 100 новых станций.