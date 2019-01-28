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/Жизнь столицы

В Киеве будут эвакуировать авто нарушителей: когда и кого это коснется

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В Киеве уже с весны 2019 могут запустить процедуру эвакуации неправильно припаркованных авто. Это станет возможным после того, как завершится сертификация уличных средств видеофиксации.

Это – обязательная процедура, без которой эвакуация машин будет незаконной, пояснил столичный городской глава Виталий Кличко. Он отметил, что завершение бюрократических нюансов ожидается в апреле, пишет "Интерфакс".

"Закон приняли, но для эвакуации и накладывания штрафа нужна сертефикация предметов фото- и видеофиксации. У нас начинается следующий шаг хождения по мукам. Надеемся, что уже в апреле полицейские будут оснащены", – уточнил Кличко.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

Напомним, что с 27 сентября в Украине заработали новые правила парковки. Однако их полноценная реализация не была возможной из-за отсутствия законодательной регуляции фото- и видеофиксации нарушения ПДД.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине с 8 октября в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начали использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов – устройства измерения скорости TruCam.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
УкраинаКиев
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