В Киеве будут эвакуировать авто нарушителей: когда и кого это коснется

В Киеве уже с весны 2019 могут запустить процедуру эвакуации неправильно припаркованных авто. Это станет возможным после того, как завершится сертификация уличных средств видеофиксации.

Это – обязательная процедура, без которой эвакуация машин будет незаконной, пояснил столичный городской глава Виталий Кличко. Он отметил, что завершение бюрократических нюансов ожидается в апреле, пишет "Интерфакс".

"Закон приняли, но для эвакуации и накладывания штрафа нужна сертефикация предметов фото- и видеофиксации. У нас начинается следующий шаг хождения по мукам. Надеемся, что уже в апреле полицейские будут оснащены", – уточнил Кличко.

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Напомним, что с 27 сентября в Украине заработали новые правила парковки. Однако их полноценная реализация не была возможной из-за отсутствия законодательной регуляции фото- и видеофиксации нарушения ПДД.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине с 8 октября в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начали использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов – устройства измерения скорости TruCam.

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