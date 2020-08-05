В Киеве будет жаркая и сухая погода: появился прогноз до конца недели

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 14:42, 5.08.2020 Обновлено: 14:42, 5.08.2020

В Киеве с четверга, 6 августа, и до воскресенья, 9 августа, будет сухая и жаркая погода. Вероятно, что до конца недели в столице станет немного прохладнее.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер в это время будет держаться в пределах 5-10 м/с.

Так, в течение указанного периода в Киеве не предусматриваются осадки. Ночью температура стабильно будет достигать +16...+18 градусов.

Днем в четверг, 6 августа, ожидается +29...+31 градус. В пятницу, 7 августа, температурные значения будут аналогичными.

А уже в субботу, 8 августа, в столице станет немного прохладнее – предполагается +27...+29. В воскресенье днем, 9 августа, киевлянам следует ожидать лишь +24...+26 градусов.

Погода в Киеве
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко заявила, что из-за глобального изменения климата лето в Украине может длиться не три, а четыре месяца.

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