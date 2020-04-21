В Киеве с 21 и до 24 апреля будет по-настоящему весенняя погода. В столице Украины будет довольно тепло и в основном сухо.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер чаще всего будет в пределах 7-12 м/с, реже – 5-10 м/с.

Так, во вторник, 21 апреля, будет сухая и облачная погода. Днем ожидается +9...+11 градусов. В среду, 22 апреля, осадки также не предвидятся. Ночью температура будет в пределах +3...+5, а днем поднимется до +10...+12.

Погода в Киеве. Иллюстрация

В четверг, 23 апреля, вновь будет облачно и сухо. Ночью ожидается +3...+5 градусов, а вот днем – около +13...+15. Уже в пятницу днем возможен небольшой дождь. В первой половине суток предполагается +4...+6 градусов, а во второй – температура поднимется до +14...+16 градусов.

Погода в Киеве Укргидрометцентр/скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.