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7 апреля • обновлено в 10:57
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В Киеве будет теплая и солнечная погода: появился прогноз на неделю

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В Киеве со вторника, 7 апреля, до пятницы, 10 апреля, будет теплая и по-настоящему весенняя погода. В основном будет сухо, солнечно, лишь в последний рабочий день недели пойдет небольшой дождь.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Сильный ветер также не предвидится.

Так, во вторник, 7 апреля, будет сухо и ясно. Ночью ожидается +1...+3 градуса, а днем температура поднимется до +14...+16 градусов.

В Киеве будет теплая и солнечная погода. Иллюстрация

В Киеве будет теплая и солнечная погода. Иллюстрация

А вот 8 апреля будет солнечно. Ночная температура будет в пределах +3...+ 5, а дневная – около +17...+19. В следующий день, 9 апреля, погода будет аналогичной.

Уже в пятницу, 10 апреля, пойдет небольшой дождь. Ночью ожидается +6...+8 градусов, а днем температура поднимется до +13...+15.

Прогноз погоды в Киеве

Прогноз погоды в Киеве

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Прогноз погоды Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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