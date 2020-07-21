В Киеве будет сухая, но прохладная погода: появился прогноз до конца недели

В Киеве со среды, 22 июля, и до пятницы, 24 июля, будет сухая погода, однако немного похолодает.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер сильным не будет и будет держаться в пределах 3-8 м/с.

Так, в среду, 22 июля, в столице будет сухо, но достаточно облачно. Ночью ожидается только +12...+14 градусов тепла, а днем – около +21...+23. В четверг, 23 июля, погода будет аналогичной.

В пятницу, 24 июля, осадки также не предвидятся, будет солнечно. Ночью ожидается +13...+15 градусов, а днем температура поднимется до +22...+24.

Погода в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что август в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.