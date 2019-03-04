В Киеве большинство дорог сковали пробки: карта ''красных'' мест

В Киеве 4 марта большинство дорог сковали серьезные пробки. По состоянию на 9 утра, они оценивались в 8 баллов.

Серьезные затруднения движения наблюдались в центре, начиная от бульвара Тараса Шевченко и до Бессарабской площади. Также тянулись ул. Жилянская, Саксаганского, частично бульвар Леси Украинки, ул. Бориса Гринченко, Аллы Тарасовой, Липская.

В Соломенском районе фактически встали улица Борщаговская, проспекты Комарова и Валерия Лобановского.

Пробки в Киеве Google-карты

Также заторы сосредоточились на проспекте Победы от станции м. "Житомирская" до "Берестейской" и от м. "Политехнический институт" до цирка.

Пробки в Киеве Google-карты

На мостах с правого на левый берег дольше всего водителям придется постоять на Дарницком, Северном и Патона.

На левом берегу стоят дороги от Позняков до м. "Славутич", также заторы тянутся ул. Строителей, Харьковском и Дарницком шоссе.

Пробки в Киеве Google-карты

На подъезде к Киеву загружены дороги от Крюковщины, Софиевской и Петропавловской Борщаговки.

Пробки в Киеве Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в столице в понедельник будут идти дожди, но температура воздуха будет значительно выше ноля.

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