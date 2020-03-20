В Киеве больницу для больных с коронавирусом окружили полицейские и нацгвардейцы

В Киеве Александровскую больницу, которая была подготовлена к приему пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19, окружили полицейские и нацгвардейцы.

Об этом сообщила пресс-служба НГУ. К одной смене начали привлекать 10 гвардейцев военной части 3066 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"В рамках превентивных мер от коронавирусной инфекции COVID-19 военнослужащие НГУ обеспечивают правопорядок и осуществляют разъяснение для граждан на приемном пункте инфекционного отделения Александровской больницы", – говорится в сообщении.

Работа полицейских и нацгвардейцев в Киеве во время пандемии коронавируса НГУ

Весь личный состав обеспечен средствами индивидуальной медицинской защиты. Все, кто работает рядом с больницей, перед началом и после завершения службы будут проходить медосмотр.

Работа полицейских и нацгвардейцев в Киеве во время пандемии коронавируса НГУ

Работа полицейских и нацгвардейцев в Киеве во время пандемии коронавируса НГУ

Также на въездах-выездах столицы (на основных дорогах) начали работать восемь стационарных постов с полицейскими и нацгвардейцами.

"Правоохранители проверяют соблюдение количественных ограничений пассажирских перевозок и наличие необходимых документов. Основная цель мероприятий – разъяснительная. Водителей предупреждают о необходимых мерах безопасности, о наличии ответственности за несоблюдение требований", – пояснили в пресс-службе.

За сутки для выполнения задач на этих постах начали привлекать 80 гвардейцев. Военные и полицейские обеспечены масками и дезинфицирующими средствами.

Работа полицейских и нацгвардейцев в Киеве во время пандемии коронавируса НГУ

Работа полицейских и нацгвардейцев в Киеве во время пандемии коронавируса НГУ

Работа полицейских и нацгвардейцев в Киеве во время пандемии коронавируса НГУ

Работа полицейских и нацгвардейцев в Киеве во время пандемии коронавируса НГУ

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