В Киеве больницу для больных с коронавирусом окружили полицейские и нацгвардейцы

В Киеве Александровскую больницу, которая была подготовлена к приему пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19, окружили полицейские и нацгвардейцы.
Об этом сообщила пресс-служба НГУ. К одной смене начали привлекать 10 гвардейцев военной части 3066 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"В рамках превентивных мер от коронавирусной инфекции COVID-19 военнослужащие НГУ обеспечивают правопорядок и осуществляют разъяснение для граждан на приемном пункте инфекционного отделения Александровской больницы", – говорится в сообщении.
Работа полицейских и нацгвардейцев в Киеве во время пандемии коронавируса
НГУ
Весь личный состав обеспечен средствами индивидуальной медицинской защиты. Все, кто работает рядом с больницей, перед началом и после завершения службы будут проходить медосмотр.
Работа полицейских и нацгвардейцев в Киеве во время пандемии коронавируса
НГУ
Работа полицейских и нацгвардейцев в Киеве во время пандемии коронавируса
НГУ
Также на въездах-выездах столицы (на основных дорогах) начали работать восемь стационарных постов с полицейскими и нацгвардейцами.
"Правоохранители проверяют соблюдение количественных ограничений пассажирских перевозок и наличие необходимых документов. Основная цель мероприятий – разъяснительная. Водителей предупреждают о необходимых мерах безопасности, о наличии ответственности за несоблюдение требований", – пояснили в пресс-службе.
За сутки для выполнения задач на этих постах начали привлекать 80 гвардейцев. Военные и полицейские обеспечены масками и дезинфицирующими средствами.
Работа полицейских и нацгвардейцев в Киеве во время пандемии коронавируса
НГУ
Работа полицейских и нацгвардейцев в Киеве во время пандемии коронавируса
НГУ
Работа полицейских и нацгвардейцев в Киеве во время пандемии коронавируса
НГУ
Работа полицейских и нацгвардейцев в Киеве во время пандемии коронавируса
НГУ
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.
В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения COVID-2019 в мире.
16 марта в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса.
По состоянию 18 марта в Украине количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 16 человек. В Киеве все еще было двое зараженных, в области – еще столько же.
Первым больным коронавирусом на территории области стал народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра". Второй – его жена.
Также 18 марта появилась информация о том, что в Киеве госпитализировали военного пенсионера, у которого один из экспресс-тестов показал наличие коронавируса.
В Киеве 19 марта подтвердили новый случай заражения COVID-19. Это был уже третий больной в столице.
В тот же день в Украине в целом зафиксировали уже 26 случаев заражения новым коронавирусом.
Власти Киева уже приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в городе из-за распространения коронавируса. Нужно только, чтобы соответствующие документы прошли юридические процедуры.
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