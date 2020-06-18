В Киеве более 4 тысяч человек заразились COVID-19. Свежие данные
Коронавирус в Киеве
По состоянию на утро 18 июня коронавирус в Киеве подтвердили у 4084 человек. Из них у 58 заболевание обнаружили за последние сутки.
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От COVID-19 скончалось всего 95 пациентов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Заболели:
25 женщин в возрасте от 24 до 79 лет;
28 мужчин от 19 до 95 лет;
три девочки, которым пять, семь и 12 лет, а также два мальчика возрастом от двух до семи лет.
Выздоровели за сутки 56 человек. Всего коронавирус победили 1286 жителей столицы.
Больше всего случаев заражения за минувшие сутки зафиксировали в таких районах: Соломенском – 11, Оболонском – восемь, Святошинском – семь.
Зараженные районы Киева
Статистика по коронавирусу в Киеве
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине за сутки подтвердили более 800 случаев COVID-19, что стало новым антирекордом.