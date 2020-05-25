В Киеве – более 2,6 тысячи зараженных коронавирусом: Кличко озвучил статистику

В Киеве по состоянию на 25 мая подтвердили 2652 случая COVID-19. За последние сутки коронавирус обнаружили у 29 человек.

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Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 29 человек. Среди них – трое медиков. За минувшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за период пандемии – 60 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2652 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

В Киеве – более 2,6 тысячи зараженных коронавирусом. Иллюстрация

"Среди заболевших (Речь идет о случаях, обнаруженных за последние сутки. – Ред.) 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет, две девочки 11-ти и 12-ти лет, 11 мужчин от 37 до 75 лет и мальчик, которому 10 лет", – добавил Кличко.

По его словам, из этих лиц в больницы столицы госпитализировали 10 пациентов, другие остались на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за сутки два человека. Всего коронавирус преодолели 360 жителей столицы", – отметил мэр Киева.

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