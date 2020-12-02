В Киеве более 1700 новых больных коронавирусом

2 декабря в Киеве зафиксировали 1 735 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице заболели уже 74 012 человек.

С начала пандемии было зафиксировано 1 339 летальных случаев, 16 – за последние сутки. Такие данные опубликованы на электронной карте Совета национальной безопасности и обороны.

Побороли COVID-19 за минувшие сутки – 409 человек, в общем 23 753 жители Киева. Сейчас в столице 48 910 человек активно болеют корона вирусную инфекцию.

В Киевской области зафиксировано 975 новых больных с COVID-19, за сутки 12 человек умерли.

Выздоровели от коронавируса 360 жителей области.

Как писал OBOZREVATEL, на утро среды, 2 декабря, в Украине официально подтверждено 758 264 случаи коронавирусной инфекции. Из них 13 141 – обнаружены за минувшие сутки.