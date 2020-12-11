В Киеве более 160 человек пострадали от гололеда

За минувшие сутки, 10 декабря, в Киеве 163 человека пострадали из-за гололеда, который образовался в результате ледяного дождя.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, пишет "Украинская правда".

"По состоянию на утро статистики еще нет, но за минувшие сутки травмированы 150 взрослых и 13 детей. Часть из них госпитализированы", – отметила Вишневская.

Она добавила, что это первый случай массовых обращений в травмпункты с начала холодов. Ранее обращений из-за сложных погодных условий не фиксировали.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в четверг вечером, 10 декабря, на дорогах Киева образовался гололед и "заблокировал" движение в столице. В сети опубликовали видео о том, как горожане справлялись с непогодой.