В Киеве – более 1100 случаев COVID-19: Кличко рассказал, у кого обнаружили коронавирус

В Киеве среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет, 35 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет и шесть мальчиков от 6 до 14 лет.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 24 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 63 человека. Трое из них – медики. Всего в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

В Киеве – более 1100 случаев COVID-19. Иллюстрация

"Заболели: 22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет и 35 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, а также шесть мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет. В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", – добавил Кличко.

По его словам, в столице Украины от коронавируса COVID-19 уже выздоровели 53 жителя.

"Отмечу, что девять человек, у которых за минувшие сутки подтвердили диагноз коронавирус, – священнослужители. Пятеро – из Киево-Печерской лавры, трое – из Покровского Голосеевского монастыря и один человек – из женского монастыря святого Пантелеймона", – заявил мэр города.

Он также напомнил, что в Киеве на карантин из-за вспышки COVID-19 закрыли Киево-Печерскую лавру, Ионинский и Покровский Голосеевский монастыри.

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