В Киеве более 100 тяжелых больных коронавирусом, – Кличко

В Киеве 101 больной COVID-19 по состоянию на 28 августа находится в тяжелом состоянии.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. По его словам, в последние дни все увеличивалось количество зараженных коронавирусом, требующих госпитализации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На сегодня в стационарах находятся 486 пациентов, из них 22 – дети. 101 больной в тяжелом состоянии. 195 получают кислородную терапию. 14 – под аппаратами ИВЛ", – подчеркнул Кличко.

По его словам, еще 60 пациентов по состоянию на 28 августа находятся в больницах с подозрением на COVID-19.

"Не отступает и пневмония. За минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 108 пациентов с таким диагнозом. В целом же воспаление легких в столичных медучреждениях лечат 893 пациентов", – отметил мэр Киева.

Он добавил, что больницы первой волны работают почти в режиме инфекционных госпиталей, а между тем город подготовил дополнительные базы для приема больных коронавирусом. Речь о больницах №5, 17, 6 и 8. Кличко также отметил, что сейчас столице хватает и медицинского персонала.

Однако, по его словам, если случится инфекционный взрыв и количество людей, нуждающихся в госпитализации, увеличится в разы, медицинская система может не справиться. Поэтому глава столицы призвал соблюдать правила безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 28 августа уже 12 719 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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