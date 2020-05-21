В Киеве автомобиль провалился под землю. Видео с места ЧП

Карина Бондаренко Жизнь столицы 20:00, 21.05.2020

В Оболонском районе Киева автомобиль Renault Duster ушел под землю.

Происшествие случилось в четверг, 21 мая, пишет "Киев оперативный". О пострадавших ничего не сообщается.

Причина провала пока неизвестна. На место ЧП приехал эвакуатор и работники коммунальных служб.

В Киеве автомобиль провалился под землю
Скриншот
Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Как писал OBOZREVATEL ранее, момент обрушения моста в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области попал на видео. Причиной ЧП назвали фуру, груз которой превышал норму в несколько раз.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Пережил плен и страшные пытки: подробности о легендарном командире "Луганск-1", трагически погибшем на задании

Реклама на стенах и шприцы под ногами: днепряне вышли на борьбу против наркотиков

Украинская "Мрія" попала в скандал с медгрузом в Польше

В США сообщили, что Трамп выходит из международного договора из-за России

День вышиванки 2020: чем уникален праздник и как отмечается