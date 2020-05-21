В Киеве автомобиль провалился под землю. Видео с места ЧП

В Оболонском районе Киева автомобиль Renault Duster ушел под землю.

Происшествие случилось в четверг, 21 мая, пишет "Киев оперативный". О пострадавших ничего не сообщается.

Причина провала пока неизвестна. На место ЧП приехал эвакуатор и работники коммунальных служб.

В Киеве автомобиль провалился под землю Скриншот

Как писал OBOZREVATEL ранее, момент обрушения моста в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области попал на видео. Причиной ЧП назвали фуру, груз которой превышал норму в несколько раз.

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