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21 мая • обновлено в 20:06
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В Киеве автомобиль провалился под землю. Видео с места ЧП

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В Оболонском районе Киева автомобиль Renault Duster ушел под землю.

Происшествие случилось в четверг, 21 мая, пишет "Киев оперативный". О пострадавших ничего не сообщается.

Причина провала пока неизвестна. На место ЧП приехал эвакуатор и работники коммунальных служб.

В Киеве автомобиль провалился под землю

В Киеве автомобиль провалился под землю

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL ранее, момент обрушения моста в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области попал на видео. Причиной ЧП назвали фуру, груз которой превышал норму в несколько раз.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Киев
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Кияни Жизнь столицы

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