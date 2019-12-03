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3 декабря • обновлено в 14:20
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В Киеве внезапно открыли движение по Крещатику в выходные: в чем причина

1.8т
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В Киеве открыли движение транспорта по Крещатику в выходные и праздники. Машины смогут беспрепятственно ездить по улице в эти дни до окончания новогодне-рождественскиих празднования на Софийской площади.

Так, движение открыли с начала декабря. Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1769, написал официальный портал города (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Это связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.

В Киеве внезапно открыли движение по Крещатику в выходные

В Киеве внезапно открыли движение по Крещатику в выходные

Уже с 14 декабря 2019 и до 12 января 2020 зимние развлечения будут проходить на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда – напротив дома № 5.

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Карта местности

Карта местности

Скриншот/Google maps

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Новый Год-2020
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Ирис Ирис
Опять "внезапно"?
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