В Киеве внезапно открыли движение по Крещатику в выходные: в чем причина

В Киеве открыли движение транспорта по Крещатику в выходные и праздники. Машины смогут беспрепятственно ездить по улице в эти дни до окончания новогодне-рождественскиих празднования на Софийской площади.
Так, движение открыли с начала декабря. Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1769, написал официальный портал города (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).
Это связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.
В Киеве внезапно открыли движение по Крещатику в выходные
Уже с 14 декабря 2019 и до 12 января 2020 зимние развлечения будут проходить на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда – напротив дома № 5.
Карта местности
Скриншот/Google maps
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве отмечать традиционные зимние праздники Рождество и Новый год-2020 начнут уже с 14 декабря. Главную елку страны торжественно зажгут 19 декабря.
Уже 13 ноября в столице начали устанавливать праздничную иллюминацию к зимним новогодним праздникам. А 26 ноября – и саму новогоднюю елку.
Игрушки и иллюминация для главной елки в Киеве в Новом году 2020 будут стоить 2,7 млн гривен.
Выяснилось, что в городе во время новогодних и рождественских праздников в 2020 году не будут позволять использовать фейерверки и продавать крепкий алкоголь в публичных местах.
Также в центре Киева для празднования Рождества и Нового года-2020 изменили схему движения транспорта.
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