Главная Новости
20 мая • обновлено в 21:13
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве анонсировали открытие нового пляжного сезона уже с 1 июня: названы главные условия

1.6т
Читать материал на украинском

Пляжный сезон в Киеве планируют открыть с 1 июня при условии ослабления карантина, принятия соответствующего решения правительством и КГГА.

Об этом рассказал директор по содержанию прибрежной инфраструктуры КП "Плесо" Константин Пигуля в комментарии "Общественному радио". По его словам, открывать пляжи были готовы еще 15 мая, но помешал карантин.

"По предварительным договоренностям, начало купального сезона в Киеве планируем где-то на 1 июня. Пляжи почти готовы, ожидаем проверки Госпродпотребслужбы и ГСЧС. Если карантин снимается или ослабляется, то это будет 1 июня, а если нет, и продолжается, то мы однозначно будем проводить рабочие совещания и переносить открытие пляжного сезона", – объяснил Пигуля.

В Киеве анонсировали открытие нового пляжного сезона уже с 1 июня

В Киеве анонсировали открытие нового пляжного сезона уже с 1 июня

life.bodo.ua

Отмечается, что в Киеве определены 14 пляжей, на которых разрешен отдых с купанием, а также 18 зон отдыха.

По словам Пигули, 1 июня планируют открыть лишь 5-7 пляжей, а уже потом – другие, ведь осмотреть все одновременно невозможно.

"То есть мы обследуем пляже с голубыми флагами, которых у нас восемь планируется в этом году, сначала их откроем, а потом другие пляжи на следующую неделю", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 июня, однако ослабил запреты, действовавшие до 22 мая.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:19 230.

    Вылечились: 5955. Умерли: 564.

  • В мире заболели более 4,9 млн человек, погибли – 323 тысячи.

  • Врачи заявили о новом опасном осложнении при COVID-19.

  • В течение недели Швеция, которая не вводила карантин, стала лидером в Европе по количеству смертей от COVID-19 на душу населения.

  • В Нидерландах работник меховой фермы, где разводят норок, заразился коронавирусом от животного.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги