В Киеве анонсировали открытие нового пляжного сезона уже с 1 июня: названы главные условия

Пляжный сезон в Киеве планируют открыть с 1 июня при условии ослабления карантина, принятия соответствующего решения правительством и КГГА.

Об этом рассказал директор по содержанию прибрежной инфраструктуры КП "Плесо" Константин Пигуля в комментарии "Общественному радио". По его словам, открывать пляжи были готовы еще 15 мая, но помешал карантин.

"По предварительным договоренностям, начало купального сезона в Киеве планируем где-то на 1 июня. Пляжи почти готовы, ожидаем проверки Госпродпотребслужбы и ГСЧС. Если карантин снимается или ослабляется, то это будет 1 июня, а если нет, и продолжается, то мы однозначно будем проводить рабочие совещания и переносить открытие пляжного сезона", – объяснил Пигуля.

В Киеве анонсировали открытие нового пляжного сезона уже с 1 июня life.bodo.ua

Отмечается, что в Киеве определены 14 пляжей, на которых разрешен отдых с купанием, а также 18 зон отдыха.

По словам Пигули, 1 июня планируют открыть лишь 5-7 пляжей, а уже потом – другие, ведь осмотреть все одновременно невозможно.

"То есть мы обследуем пляже с голубыми флагами, которых у нас восемь планируется в этом году, сначала их откроем, а потом другие пляжи на следующую неделю", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 июня, однако ослабил запреты, действовавшие до 22 мая.

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