В Киеве 4G заработал на девяти станциях метро: перечень

В Киеве с 3 июля 4G-связь заработала на девяти станциях метро.

В этот день мэр столицы Виталий Кличко вместе с операторами мобильного рынка представил работу 4G в метрополитене города. Об этом написала пресс-служба главы Киева.

"Сегодня мы вместе с операторами мобильного рынка Украины представляем запуск 4G-связи на восьми станциях киевского метро. Как вы знаете, на станции "Академгородок" система уже функционирует и хорошо себя зарекомендовала", – объяснил Кличко.

По его словам, развитие сети 4G стало возможным благодаря договору между операторами и КП "Киевский метрополитен". Тогда первые получили право на модернизацию части оборудования, установленного на станциях метро.

"Проект сложный и длительный, поскольку в процессе задействованы крупные игроки рынка, подрядчик и госучреждения. Объемы работы большие. Но уже сейчас можно говорить о существенном прогрессе в развитии инфраструктуры связи в киевской подземке", – добавил мэр Киева.

С 3 июля 4G будет работать на следующих станциях: "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

Как сообщал OBOZREVATEL, в метро Киева, на станциях "Лукьяновская" и "Сырец", 2 июня провели тестирование тактильных полос для маломобильных категорий пассажиров.