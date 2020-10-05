В Киеве 331 класс в школах отправили на карантин

В Киеве из-за случаев заболевания среди учителей закрыты на карантин 3 школы. Однако значительно увеличилось количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, говорится в сообщении на официальном сайте политика. При этом одна школа возобновила учебный процесс после карантина.

"Ситуация в школах и детских садах – пока контролируемая. На сегодня в городе закрыты на карантин 3 школы – из-за случаев заболевания среди учителей. Еще одна школа возобновила учебный процесс после карантина. Но. Значительно увеличилось количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников", – сообщил Виталий Кличко.

По его словам, на дистанционном обучении находится 331 класс в 130-ти школах.

Всего больных коронавирусом школьников в Киеве – 375. Также болеют 259 педагогов, что на 54 больше по сравнению с прошлой пятницей.

"В детских садах – из-за выявленных случаев вируса – временно закрыта 41 группа в 36-ти садах. Два сада в Деснянском районе закрыты на карантин. Наполняемость детей в детсадах – более 53 процента", – рассказал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на утро 5 октября зафиксировали 24 736 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 286 жителей столицы.