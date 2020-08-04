В Киеве 31 год назад колонны главпочтамта задавили 11 человек: фото с места трагедии

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 02:13, 5.08.2020

В сети вспомнили трагические события на Майдане Незалежности (тогда – площади Октябрьской революции) в Киеве в августе 1989 года, когда в результате обвала колонн портала главпочтамта погибли 11 человек.

Инцидент произошел 2 августа, в 16:20. Об этом написали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook, опубликовав фото с места ЧП (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что в тот день шел дождь и люди решили спрятаться от него у главпочтамта. Сразу после обвала милиционеры, пожарные и просто прохожие бросились разбирать все.

В Киеве 31 год назад колонны главпочтамта задавили 11 человек
Клуб коренного киевлянина
Трагические события произошли на Майдане Незалежности
Клуб коренного киевлянина
В Киеве 31 год назад колонны главпочтамта задавили 11 человек
Клуб коренного киевлянина

Тогда из-под завалов были извлечены 13 человек. Двое были живыми, их удалось спасти. Впрочем, в результате ЧП 11 человек погибли.

Трагические события произошли на Майдане Незалежности
Клуб коренного киевлянина
В Киеве 31 год назад колонны главпочтамта задавили 11 человек
Клуб коренного киевлянина
Трагические события произошли на Майдане Незалежности
Клуб коренного киевлянина
Пост в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились исторические фото, как на улице Крещатик в Киеве после Второй мировой войны (1939-1945 гг.) клали асфальт.

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Кияни Жизнь столицы

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