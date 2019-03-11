В Киев вернутся заморозки: синоптики назвали дату

В Киеве в середине марта вновь ожидается возвращение небольших морозов. Ночная температура будет опускаться до -4 градусов.

В понедельник, 11 марта, до конца суток будет идти дождь, температура составит 7...9 тепла. Из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение – его порывы могут достигать 30 м/с. В ночь на 12 марта, согласно с прогнозом Укргидрометцентра, ожидается до -2. Осадков не будет.

Погода 12 марта Укргидрометцентр

Ночью среды будет холоднее всего, до -4, но сухо. Днем воздух прогреется до +7, ожидается переменная облачность. Ночью четверга прогнозируется до -1, днем до +8, без осадков.

В пятницу в столицу вернутся дожди со снегом. Дневная температура составит до +8.

В других областях Украины на рабочей неделе с 11 по 15 марта также ожидаются осадки, а местами и заморозки. 12 марта ночной мороз ударит на западе страны, а 13 марта – во всех регионах, кроме Крыма. 14 марта осадки ожидаются во всех западных областях, кроме Закарпатской.

Как писал OBOZREVATEL, погода в Украине на рабочую неделю обещает быть по-настоящему весенней. Дожди будут сменяться солнцем, а температура воздуха будет держаться около 8 градусов тепла.

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