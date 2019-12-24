В Киев вернется зима: появился прогноз погоды до конца недели

В Киеве с 25 и до 28 декабря погода постепенно будет меняться на более зимнюю. К концу недели температура снизится, а вместо дождей пойдет мокрый снег.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер в основном будет в пределах 3-8 м/с.

Так, в среду ночью, 25 декабря, ожидается +3...+5 градусов, а днем – около +5...+7. Круглые сутки будет идти дождь. В четверг, 26 декабря, погода будет аналогичной.

В Киев вернется зима

Уже в пятницу, 27 декабря, температура опустится до + 1...+3 градусов как днем, так и ночью. Все сутки будет идти дождь со снегом. В субботу следует ожидать таких же осадков, впрочем, станет холоднее: дневная и ночная температура будет в пределах -1...+1.

Прогноз погоды в Киеве Скриншот/Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года Украину ждут непростые погодные условия. Так, синоптики прогнозируют сильный мороз в отдельных частях страны.

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