В Киев вернется жара: появился прогноз погоды до конца недели

В Киеве до конца недели, с 26 по 28 июня, будет жаркая и в основном сухая погода. Дождь с грозой возможен только в последний день.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер будет слабым и будет держаться в пределах 3-8 м/с и 5-10 м/с.

Так, в пятницу, 26 июня, все сутки будет сухо и в основном облачно. Ночью ожидается +16...+18 градусов, а днем потеплеет до +29...+31. Такая же погода будет и в субботу, 27 июня. Однако ночью ожидается +17...+19 градусов.

В воскресенье ночью, 28 июня, хоть и будет сухо, но днем возможен дождь с грозой. Температура в первой половине суток будет держаться в пределах +17...+19 градусов, а во второй – достигнет +29...+31.

Погода в Киеве Скрнишот

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань сказал, что июль начнется и завершится дождями, а в течение месяца будет и жара, и холод.