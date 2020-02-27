В Киев в марте придет настоящая весна: синоптики дали теплый прогноз

В Киев в марте придет настоящая весна – потеплеет, вместо снега будет идти разве что дождь, чаще будет солнечная погода.

Соответствующий прогноз появился на сайте Gismeteo. Так, в первый весенний день – 1 марта – в столице Украины пойдет дождь. Ночью будет только -1 градус, а днем температура поднимется до +7.

С 2 по 8 марта часто будут идти дожди и будет облачно. В то же время иногда дневная температура будет достигать до +7...+14 градусов, а ночная будет примерно +1...+5.

В Киев в марте придет настоящая весна. Иллюстрация

На следующей неделе, с 9 до 15 марта, в Киеве похолодает, но солнце будет чаще выходить из-за туч, осадков почти не будет. Так, по ночам температура будет в пределах -6...+4 градуса, а днями – от 0 до +13.

С 16 и до 22 марта в основном облачно, изредка будет идти дождь, иногда будет становиться солнечно. Ночная температура будет колебаться в рамках -3...+5 градусов, дневная достигнет до +6...+12. Также с 23 по 25 марта почти все время будет солнечно, днями ожидается +13 градусов, по ночам – примерно +1...+3.

Погода в Киеве в марте Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, весна в Украине ожидается достаточно теплой и солнечной, а высокие температуры будут в западных областях.

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