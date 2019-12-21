В Киев привезли грузовиками снег из Карпат: в сети делятся яркими фото и видео спортивных "последствий"

В Киеве в субботу, 21 декабря, открыли международные соревнования по сноубордингу Дабл Тріпл Snow Fest 2019, для которых снег привезли несколькими грузовиками из Карпат.

Снежную трассу открыли прямо под Аркой Дружбы народов. Фото и видео с места событий появились в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, снег из-за теплой погоды везли 5 грузовиками за 600 км. За три дня до старта соревнований организаторы поняли, что чуда не произойдет, поэтому попросили снега на курорте.

Facebook Александра Гончарова

Facebook Антона Омельченко

Facebook Ольги Вовкотруб

Из восьми стран мира приехало почти 70 участников, чтобы побороться за звание лучшего сноубордиста.

Facebook Антона Омельченко

Facebook Эдуарда Линченко

Сноупарк назвали самым большим в Европе.

Facebook Эдуарда Линченко

Facebook Артема Травкина

Facebook Анны Верещак

Facebook Антона Омельченко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны.

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