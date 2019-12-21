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21 декабря • обновлено в 19:57
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В Киев привезли грузовиками снег из Карпат: в сети делятся яркими фото и видео спортивных "последствий"

1.4т
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В Киеве в субботу, 21 декабря, открыли международные соревнования по сноубордингу Дабл Тріпл Snow Fest 2019, для которых снег привезли несколькими грузовиками из Карпат.

Снежную трассу открыли прямо под Аркой Дружбы народов. Фото и видео с места событий появились в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, снег из-за теплой погоды везли 5 грузовиками за 600 км. За три дня до старта соревнований организаторы поняли, что чуда не произойдет, поэтому попросили снега на курорте.

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В Киев привезли грузовиками снег из Карпат: в сети делятся яркими фото и видео спортивных "последствий"

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В Киев привезли грузовиками снег из Карпат: в сети делятся яркими фото и видео спортивных "последствий"

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В Киев привезли грузовиками снег из Карпат: в сети делятся яркими фото и видео спортивных "последствий"

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В Киев привезли грузовиками снег из Карпат: в сети делятся яркими фото и видео спортивных "последствий"

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В Киев привезли грузовиками снег из Карпат: в сети делятся яркими фото и видео спортивных "последствий"

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В Киев привезли грузовиками снег из Карпат: в сети делятся яркими фото и видео спортивных "последствий"

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В Киев привезли грузовиками снег из Карпат: в сети делятся яркими фото и видео спортивных "последствий"

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В Киев привезли грузовиками снег из Карпат: в сети делятся яркими фото и видео спортивных "последствий"

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В Киев привезли грузовиками снег из Карпат: в сети делятся яркими фото и видео спортивных "последствий"

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны.

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Автор
Ирина Кулинич
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