В Киев пришло потепление: появился новый прогноз погоды

В Киеве в пятницу, 28 декабря, до конца суток будет облачная, но теплая погода. Средняя температура воздуха составит 3 градуса выше ноля.

Несмотря на потепление, на дорогах столицы все еще остается гололед, предупредили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Утром и днем будет мокрый снег и дождь. Ветер будет дуть западный, со скоростью 5-10 м/c. Для безопасного движения советуем водителям и пешеходам придерживаться определенных правил", — подчеркнули в КГГА.

Так, автомобилистам стоит помнить о габаритных огнях, отказаться от рискованных маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам рекомендовали ходить медленно и избегать участков под крышами, где есть большие сосульки. Кроме того, необходимо внимательно переходить дорогу, учитывая, что в условиях гололед тормозной путь авто увеличивается в 4-5 раз.

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Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в новогоднюю ночь ожидается снежная и морозная погода, которая сменится оттепелью. Однако уже со 2 января в столицу придет похолодание.