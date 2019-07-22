В Киев пришел атмосферный фронт: синоптики дали прогноз на неделю

В Киеве до конца суток 22 июля будут периодические дожди с грозами, температура воздуха составит до +28. До конца рабочей недели осадки будут идти через день.

Во вторник температура воздуха незначительно понизиться до +25, дождя, согласно с прогнозом Укргидрометцентра, не будет.

С 24 июля в столице Украины вновь пойдут дожди и грозы. Температура воздуха ночью будет на уровне +15, днем +25 градусов.

25 июля будет преобладать сухая погода, температура составит +26 градусов. А вот в пятницу при аналогичной температуре синоптики пообещали дождь и грозу.

Погода в Киевской области Укргидрометцентр

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook добавила, что осадки в Киеве вызваны атмосферным фронтом.

Как писал OBOZREVATEL, 22 июля дожди пройдут почти по всей Украине. Осадки, в частности, ожидаются в западных, центральных и северных областях.

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