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/Жизнь столицы

В Киев придут снег и заморозки: синоптики озвучили дату похолодания

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В Киеве 25 марта будет без осадков, тепло и облачно. Температура воздуха достигнет +10 градусов. Однако уже с 26 марта в столицу вернутся ночные заморозки и снег.

В ночь на вторник синоптики Укргидрометцентра прогнозируют +1...+3 и мокрый снег с дождем. Днем тоже будет дождь, температура составит до +8.

В ночь на среду похолодает до -2, будет идти снег. Днем 27 марта осадки прекратятся, но воздух прогреется всего до +6.

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Погода в Украине

Укргидрометцентр

Ночью 28 марта синоптики пообещали заморозки до -2, днем +8. 29 марта ночью будет 0... -2, днем ‒ до +10 градусов.

Иллюстрация

Иллюстрация

freepic.com

Ночные морозы будут наблюдаться и в других областях, кроме юго-востока. С 28 марта заморозки доберутся и до восточного региона, также там прогнозируют небольшой снег.

Как писал OBOZREVATEL, синоптики пообещали, что весна в Украине будет заметно теплее, чем обычно, хотя апрель начнется с похолодания.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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