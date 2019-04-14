В Киев придут сильные заморозки: названа дата похолодания

В Киеве и пригороде 14 и 15 апреля из-за возможных сильных заморозков объявили оранжевый уровень опасности. Погодные условия обозначили как опасные.

Днем 14 апреля, по прогнозу Укргидрометцентра, будет до +10. С 21:00 температура резко упадет до 0...-5 градусов.

Днем 15 апреля ожидается до +10 и дождь. До конца суток также сохранится оранжевый уровень опасности, а после 21:00 вновь возможно падение температуры до 0...-5.

Погода в Украине Укргидрометцентр

В ночь на 16 апреля пройдут снег с дождем, днем – дождь. Ночная температура составит до +5, дневная до 10.

Потепление в столицу придет 17 апреля. Синоптики прогнозируют от +12 до +14, аналогичная температура будет и 18 апреля.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в воскресенье, 14 апреля, ожидается существенное похолодание, вплоть до заморозков.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram