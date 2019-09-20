В Киев придет потепление: прогноз погоды на выходные

В Киеве на выходных 21 и 22 сентября температура воздуха повысится на несколько градусов, будет облачно с прояснениями.

Максимально воздух прогреется до +19 градусов, говорится в прогнозе Укргидрометцентра. В пятницу будет всего +13 и дождь.

В субботу потеплеет на 1 градус, до +14. Осадки не прогнозируются. Самым теплым днем буде воскресенье – до +19 и солнечно. С понедельника температура начнет постепенно снижаться.

Погода в Украине Укргидрометцентр

23 сентября ожидается +17, а 24 сентября почти целые сутки будет идти дождь. Температура при этом составит около +16. Осадки в этот день будут во всех областях Украины.

Как писал OBOZREVATEL, согласно с прогнозом народного синоптика, зима в 2020 году в Украине начнется рано и сначала не будет такой суровой, как прогнозировали ранее. Сильные морозы начнутся только в конце сезона.

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