В Киев придет потепление: метеорологи назвали дату

В Киеве затяжные дожди продлятся до конца 17 апреля. Во второй половине недели в город вернутся потепление и солнечная погода.

16 апреля, согласно с прогнозом Укргидрометцентра, воздух прогреется до 9...11 градусов, будет дуть ветер до 12 м/с и идти дождь. 17 апреля осадки также будут целые сутки, а температура будет аналогичной вторнику.

В ночь на 18 апреля синоптики обещали всего 1...3 градуса, но прекращение дождя. Днем ожидается 10...12, ветер 12 метров в секунду.

19 апреля будет еще теплее, до +14, ветер стихнет и будет дуть со скоростью 10 метров в секунду. В ночь на субботу прогнозируют до +5, а днем до +14.

Погода Укргидрометцентр

В других регионах Украины в среду также будет дождить, осадки не ожидаются только в Луганской области. С четверга дожди останутся только в западных и южных областях, а 19 – лишь в Крыму. 20 апреля теплая и сухая погода ожидается на всей территории.

Как писал OBOZREVATEL, в некоторых регионах страны 13 и 14 апреля были ночные заморозки, дневная температура также резко снизилась.

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